"Город без окраин": Восточное Дегунино

Алла Зозуля переехала в Восточное Дегунино в начале 70-х, когда этот район Москвы только начинал застраиваться. Вместе с семьей она поселилась в типовой многоэтажке. Из окон тогда виднелись бескрайние поля. Спустя годы на их месте сначала появились строительные краны, а затем – жилые кварталы, детские площадки и необходимая инфраструктура.

Героиня этого выпуска пройдется по району, вспомнит его прошлое и оценит настоящее. Подробнее – в программе "Город без окраин".