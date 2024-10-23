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23 октября, 10:45

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"Город без окраин": Восточное Дегунино

"Город без окраин": Восточное Дегунино

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Алла Зозуля переехала в Восточное Дегунино в начале 70-х, когда этот район Москвы только начинал застраиваться. Вместе с семьей она поселилась в типовой многоэтажке. Из окон тогда виднелись бескрайние поля. Спустя годы на их месте сначала появились строительные краны, а затем – жилые кварталы, детские площадки и необходимая инфраструктура.

Героиня этого выпуска пройдется по району, вспомнит его прошлое и оценит настоящее. Подробнее – в программе "Город без окраин".

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