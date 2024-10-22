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22 октября, 10:45

Город

"Город без окраин": Щербинка

"Город без окраин": Щербинка

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Любовь Лифанова родилась в Щербинке, когда это место еще было поселком с частными домами и подсобным хозяйством во дворах. А теперь это полноценный район Москвы с развитой инфраструктурой: новыми школами и детскими садами, поликлиникой, дорогами и железнодорожным вокзалом, парками и другими общественными пространствами.

В этом выпуске героиня пойдет на прогулку с внуками в парк "Барыши", который после реконструкции стал любимым местом отдыха местных жителей. Перед этим она зайдет в дом культуры "Щербинка", где когда-то познакомилась с будущим мужем, и прогуляется по обустроенной территории бывшего военного гарнизона, куда в молодости она ходила на танцы.

Подробнее – в программе "Город без окраин".

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Программа: Город без окраин
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