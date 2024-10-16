"Город без окраин": Северное Измайлово

Район Северное Измайлово, расположенный между Щелковским шоссе и Сиреневым бульваром, известен своей богатой историей, несмотря на небольшую территорию. Вероника Белова, живущая здесь с рождения, с интересом открывает для себя новые факты о своем родном районе.

Героиня расскажет, почему аэродром в Северном Измайлове считался секретным, где в районе появился первый эскалатор, и как стать дизайнером модной одежды, не покидая родного района. Подробнее – в программе "Город без окраин".