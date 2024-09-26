"Город без окраин": Южнопортовый район

Несмотря на свое название, Южнопортовый район не имеет на своей территории Южного речного порта, однако в нем есть много других мест, привлекающих внимание. Так, его коренная жительница Ирина Балашова смотрит на свою малую родину глазами художника.

Чем привлекает дом Милиниса? Где в Южнопортовом районе надо встречать рассвет? И как местные жители увековечили победу футбольного клуба "Торпедо" в турнире Большого хрустального кубка СССР? Подробнее – в программе "Город без окраин".