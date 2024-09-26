Бесплатные кардиотренировки пройдут в Москве 28 и 29 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Бесплатные кардиотренировки по бегу, баскетболу, настольному теннису, фитроку и фитнес-боксу пройдут в рамках проектов "Мой спортивный район" и "Спортивные выходные" 28 и 29 сентября. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Горожан пригласили отметить Всемирный день сердца, который призван привлечь внимание общества к вопросам сохранения здоровья.

Фитрок объединяет в себе элементы функциональной и танцевальной тренировок. Занятия пройдут с 17:00 до 18:00 в субботу, 28 сентября, на ВДНХ и с 19:00 до 20:00 – в Культурном центре ЗИЛ. В воскресенье, 29 сентября, они состоятся с 17:00 до 18:00 на ВДНХ и с 12:00 до 13:00 – на Южном речном вокзале.

В 10:30 29 сентября в рамках проекта "Мой спортивный район" для горожан проведут заключительные тренировки по фитроку на крышах районных центров "София", "Ангара", "Эльбрус" и "Рассвет".

Москвичи также могут попробовать себя в фитнес-боксе. В ходе занятий они научатся выполнять сочетания ударов рук и ног по боксерской груше в быстром темпе. Тренировки пройдут 28 и 29 сентября в студии Smstretching в районе станции метро "Тульская" с 11:30 до 12:30.

29 сентября в 10:00 в олимпийском комплексе "Лужники", парках "Сокольники", "Северное Тушино" и 850-летия Москвы, а также по адресам Широкая улица, дом 30, и Зеленоград, корпус 904, состоятся занятия по бегу.

28 сентября горожан приглашают поиграть в баскетбол и настольный теннис под руководством профессиональных тренеров. Занятие по баскетболу состоится в Северном Хапиловском сквере и по адресам Фестивальная улица, дом 4, корпус 3, (парк Дружбы), Большая Грузинская улица, дом 39, Большой Овчинниковский переулок, дом 11, Домодедовская улица, дом 22, корпус 3, улица Маршала Голованова, дом 4, Зарайская улица, дом 51, корпус 2, в 19:00.

Занятия по настольному теннису проведут в парках "Свиблово", "Кузьминки-Люблино", "Дубовая роща "Маяк" и на стадионе "Авангард".

Между тем новый спорткомплекс "Стальной" появится в Алексеевском районе. Его возведение началось по инициативе москвичей, отметил Сергей Собянин. В этом спорткомплексе смогут заниматься свыше 1 700 человек в сутки. В здании планируется создать 50-метровый бассейн для тренировок местных жителей и профессиональных спортсменов.

