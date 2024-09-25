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Новости

25 сентября, 23:50

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Выставка "Проявить забытое" открылась в "Зарядье"

Выставка "Проявить забытое" открылась в "Зарядье"

Второй рыбный рынок открылся в Москве

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В "Зарядье" открылась выставка "Проявить забытое". Она посвящена фотоаппарату.

Гости увидят 10 редких экземпляров советских времен и серию снимков главных столичных достопримечательностей, которые как раз и сделаны такими камерами

Также гостям предложат самим стать участниками эксперимента – попытаться определить фото, которые сделаны сегодня, от кадров прошлого века. Экспозицию можно найти на территории музея "Старый Английский двор". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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