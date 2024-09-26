Оплата проезда по ЦКАД и трассе М-12 "Восток" доступна на "Госуслугах"

Проезд по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) и трассе М-12 "Восток" теперь можно оплатить на портале "Госуслуги". Сделать это следует в течение пяти дней.

Как рассказали в компании "Автодор", водители будут получать уведомления о поездках через "Госуслуги". Для этого им нужно будет добавить номер транспортного средства в личный кабинет. Данные о проезде по платным дорогам будут появляться на портале и в приложении в течение 24 часов.

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