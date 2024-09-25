Более 6 тыс москвичей приступят к переселению по программе реновации до конца октября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Более 6 тысяч москвичей из 13 старых домов приступят к переселению в современные новостройки по программе реновации до конца октября, сообщила пресс-служба столичного градостроительного комплекса.

Новостройки находятся в шести административных округах города, при этом наибольшее количество домов расположено на востоке столицы.

Так, четыре новых ЖК находятся на востоке, по две новостройки – на юго-востоке и западе и еще по одному дому – в центре, на юге и севере Москвы, пояснил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Он добавил, что всего для переезжающих подготовили свыше 2,8 тысячи квартир.

В этом месяце к переселению уже приступили жители 12 столичных домов. Помимо современного жилья, они также получат обустроенные детскими и спортивными площадками, а также зонами отдыха придомовые территории. Кроме того, все ЖК были спроектированы с учетом принципа безбарьерной среды, что обеспечивает доступность для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками.

При этом на первых этажах здания расположат нежилые помещения, предназначенные для коммерческого использования и создания объектов сферы услуг и прочей необходимой инфраструктуры.

В свою очередь, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что в рамках реновации расселят 25 старых домов. Все они приступают к переезду поэтапно. Например, на сегодняшний день переезд начали жители четырех старых домов в Нагорном районе, также расселять начали по два дома в районах Войковском, Люблино и Фили-Давыдково, еще по одному дому – в Пресненском и Восточном.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что ведомство направило предложения равнозначных квартир для 1,9 тысячи жителей старых домов в шести районах столицы.

В конце сентября свыше 14 тысяч человек получили новые квартиры в домах, построенных в СВАО по соответствующей программе. К настоящему моменту на северо-востоке столицы в эксплуатацию были введены 46 жилых комплексов, а 45 новостроек уже переданы под заселение. При этом на стадии проектирования и строительства находятся 55 домов.

Город также работает над обновлением социальной инфраструктуры СВАО. Так, в Южном Медведкове завершается возведение школы на 1,1 тысячи учащихся и детского сада, куда смогут ходить 220 малышей. Еще одна школа на 550 учеников появится в Свиблове, а в Марьиной Роще построят образовательное учреждение на 650 мест.