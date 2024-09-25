Более 5,9 тыс человек посетили павильон "Макет Москвы" в рамках "Московских историй"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 5,9 тысячи человек посетили временный выставочный центр градостроительного развития в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ в рамках акции "Московские истории" за прошедшие выходные дни. Об этом заявил руководитель департамента градостроительной политики города Владислав Овчинский.

В павильоне побывали жители более чем из 30 городов страны, включая Санкт-Петербург, Воронеж, Саратов, Казань и Нижний Новгород, а также из Белоруссии, Казахстана, Китая, Пакистана и Южно-Африканской Республики.

"В дни проведения акции для посетителей прошло 36 светотехнических представлений, шесть обзорных интерактивных экскурсий и четыре викторины о Москве. Также в павильоне гости смогли посмотреть бесплатную фотовыставку, посвященную празднованию 70-летия с момента открытия последней очереди Кольцевой линии метро", – цитирует руководителя департамента портал мэра и правительства Москвы.

Гости выставки смогли самостоятельно поуправлять подсветкой архитектурного макета столицы и увидеть его основные достопримечательности. Школьники стали участниками интерактивных викторин о Москве и сделали памятные фотографии.

Павильон работает ежедневно с 10:00 до 20:00, кроме понедельника.

Между тем более 10,5 миллиона гостей посетили фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" за 100 дней его работы. Это был новый формат сезонных фестивалей, который опробовали этим летом, сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, порядка 1,1 тысячи предпринимателей провели около 8,5 тысячи событий. Таким образом они рассказали широкой аудитории о своих проектах.

