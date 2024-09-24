Сергей Собянин подвел итоги фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Более 10,5 миллиона гостей посетили фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" за 100 дней его работы. Это был новый формат сезонных фестивалей, который опробовали этим летом, сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

"Ключевой особенностью нового формата стало то, что существенную часть повестки создавали сами москвичи – 25 тысяч или каждое четвертое мероприятие было организовано жителями города, бизнесом или НКО", – подчеркнул градоначальник.

По словам мэра, порядка 1,1 тысячи предпринимателей провели около 8,5 тысячи событий. Таким образом они рассказали широкой аудитории о своих проектах.

Фестиваль также серьезно разнообразил афишу летних событий Москвы и помог понять, какой эту афишу хотят видеть сами жители столицы. Так, больше всего москвичи интересовались творческими и спортивными мастер-классами, концертами и тренировками.

Каждый день Москва предлагала тысячи событий на бульварах, набережных, стадионах, в скверах и парках, а большую часть – в шаговой доступности от дома. Благодаря этому фестиваль создал новые точки притяжения во всех районах города. Самые посещаемые из них: Большой городской пруд в Зеленограде, Сквер олимпийских чемпионов в Ясеневе, Липовый парк в ТиНАО и прочие.

Сайт проекта "Лето в Москве. Все на улицу!" помогал горожанам не потеряться в расписании фестиваля и не пропустить ничего важного, а организаторам – подать заявку на проведение собственного мероприятия. Страницу фестиваля посетили около 4,8 миллиона раз.

"Большое внимание мы традиционно уделили благотворительности: в фестивале приняли участие 139 столичных некоммерческих организаций. В пространствах "Города неравнодушных" в разных районах Москвы они проводили мастер-классы для всех желающих и знакомили москвичей со своей деятельностью", – рассказал Собянин.

К примеру, "Домики добра" на площадках собрали подарки для участников спецоперации и для детей из новых регионов. Здесь же можно было передать помощь животным в приюты, расположенные в зоне СВО.

На сайте проекта "Активный гражданин" жители Москвы рассказали, какие активности летнего фестиваля им показались наиболее интересными и готовы ли они сами стать организаторами мероприятий. Они также определили лучшие летние фотографии посетителей мероприятий.

Принявшие участие в голосовании могли поучаствовать и в розыгрыше баллов. Так, за прошедшее лето было выявлено 14 тысяч победителей. Всего же в голосованиях проекта по летнему фестивалю собрали более 1,2 миллиона мнений горожан.

"Формат большого сезонного фестиваля пришелся москвичам и гостям города по вкусу. И не удивительно, ведь городская инфраструктура подходит для любого вида отдыха. Предлагаю еще раз вспомнить самые яркие моменты фестиваля", – написал мэр Москвы.

Так, в московских парках жители города приходили на тренировки по фитнесу, пилатесу, капоэйре и хатха-йоге, а вечером шли на кинопоказы в летних кинотеатрах. Театрализованные представления, выступления солистов и творческих коллективов устраивались школами искусств на открытых площадках.

Игры, концерты и мастер-классы также проходили в культурных центрах Москвы: посетители сыграли 200 партий в шахматы, написали более 1 000 картин акварелью и слушали живую музыку около 16 часов.

Также на протяжении всего лета проходили тренировки и занятия по йоге, растяжке, ушу, боксу, фитнесу и так далее. Москвичи могли выбирать из 40 видов спорта на площадках фестиваля, где были интегрированы флагманские проекты "Московского спорта", в том числе "Спортивные выходные".

В десяти парках москвичи тренировались и выполняли нормативы комплекса ГТО, а на 15 городских площадках проходил Проект "Моя семья – моя команда", который предлагал тренировки по 27 видам спортивных активностей.

Всего более 320 тысяч человек приняли участие в самых разных спортивных занятиях в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!".

"Никитский бульвар превратился в настоящий Вернисаж под открытым небом. Здесь было продано более 20 000 картин и предметов искусства. Но художники не только выставляли свои работы, но и проводили мастер-классы, знакомили посетителей с техниками арт-терапии", – отметил Собянин.

К примеру, "Винтажный маркет" на Чистопрудном бульваре радовал любителей старины, коллекционеров и просто прохожих, которые могли увидеть и приобрести предметы быта XVIII–XX веков, а также узнать об их истории и предназначении.

Мэр столицы добавил, что фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" стал частью бренда "Лето в Москве", охватившего сразу несколько проектов. Все его фестивали включили свыше 131 тысячи мероприятий, объединили более 38 миллионов гостей.

К примеру, в рамках "Лета в Москве. Сады и Цветы" более 50 традиционных выставочных садов и свыше 650 небольших цветочных объектов преобразили привычные городские пространства, а посетители фестиваля "Лето в Москве. Мороженое и сладости" съели 15 тысяч порций.

Фестиваль "Лето в Москве. Мода и красота" проходил на Тверской площади и Тверском бульваре, а также на Патриарших прудах. На его станциях красоты 4 000 москвичек и туристок сделали макияж и прически. Кроме того, на открытом международном вокальном фестивале и крупнейшем конкурсе исполнителей "Московская A Cappella" зрители смогли насладиться многообразием жанров и живым пением.

"Все эти уличные фестивали для многих стали отличной возможностью как можно больше времени провести на свежем воздухе и зарядиться энергией лета", – заключил мэр Москвы.

Собянин сообщал ранее, что форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" стал самым главным событием столичного лета. Более чем на 30 площадках в разных районах за 39 дней успели побывать более 12 миллионов человек.

Достижения города можно было увидеть на 200 тематических зонах. Всего было организовано порядка 35 тысяч различных мероприятий для всех возрастов, включая спортивные состязания, сессии, интерактивы, мастер-классы и многое другое.