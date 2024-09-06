Спасенных в Краснодарском крае львят перевезли в парк-приют "Земля прайда" в Подмосковье

В парке-приюте "Земля прайда" в подмосковном Клину пытаются спасти двух крошечных львят. Животных привезли из Краснодарского края, где уличные фотографы устраивали фотосессии с ними для туристов.

Львята истощены и обезвожены. У одного из малышей была сломана лапа, другой плохо держит температуру и нуждается в согревании. По словам директора парка-приюта Виктора Агафонова, львятам около трех недель.

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