Мужчина выбросил лабрадора из окна после ссоры с женой в Кемерове

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Евгений Самарин

39-летний мужчина в нетрезвом состоянии выбросил из окна лабрадора после ссоры с женой в Кемерове. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД по региону.

Происшествие случилось на улице Ворошилова. По данным полиции, мужчина выкинул животное с третьего этажа. Об инциденте правоохранителям рассказал 60-летний местный житель.

Уточняется, что лабрадору потребовалась госпитализация, его направили в ветеринарную клинику. У собаки диагностировали переломы передних лап и тазобедренного сустава. Помимо животного, пьяный мужчина в порыве ссоры выбросил из окна и обычные вещи.

Злоумышленника доставили в отдел полиции, он не отрицал вину. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента, по результатам проверки и судмедэкспертизы будет принято соответствующее решение.

Ранее сообщалось, что неизвестный напал на двух бездомных собак в Подмосковье. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Одна собака погибла, вторая получила проникающее ранение в области холки и лопатки.

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