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16 августа, 15:45

Технологии

"Техно": участники конкурса "Новатор Москвы" создали будку с ИИ для поиска работы

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Победители проекта "Новаторы Москвы" реализуют свои проекты в столице. Так, например, кабина с искусственным интеллектом уже представлена в торговых центрах и на деловых мероприятиях. Она создана для тех, кто ищет работу. Искусственный интеллект собеседует кандидата посредством вывода аватара на экран, который выполняет функцию HR-менеджера. Виртуального агента интересует карьерный опыт, хобби и планы на будущее.

Как сообщили разработчики, к каждой профессии уникальный подход: для менеджера свой список вопросов, для водителей – другой. Все это поможет выбрать подходящего кандидата.

Еще одна тенденция будущего – экологичные материалы. Столичные новаторы используют для их создания мицелий – грибницу, которая скрывается под землей. В специальную емкость с питательной средой, богатой углеродами, засеивают споры грибов и через несколько дней получается мицелий грибов. Выращенную субстанцию высушивают и прессуют, в итоге получается похожая по текстуре на искусственную кожу ткань.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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