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09 июля, 08:25

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"Мой район. Новости": два новых сервиса ИИ разработали в двух клиниках ЦАО

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В центре диагностики и телемедицины в ЦАО разработали два новых сервиса искусственного интеллекта. Первый поможет анализировать КТ-снимки головного мозга, а второй работает с МРТ органов малого таза.

Искусственный интеллект способен найти малейшие признаки болезни на снимках. Опасные изменения он отмечает цветом, чтобы врач сразу обратил на них внимание. Также среди задач – расшифровка и измерение. Все эти функции нейросети выполняют всего за пару секунд.

Пока новые сервисы работают под наблюдением специалистов. Каждое составленное описание лично проверяет врач. Он видит и обработанный нейросетями снимок и исходное изображение. Окончательный диагноз ставит именно рентгенолог. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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