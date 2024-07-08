Кулинарные мастер-классы организуют на фестивале "Вкусы России"

Посетители столичного гастрономического фестиваля "Вкусы России" могут принять участие в кулинарных мастер-классах. Например, на одном из занятий гости смогут расписать тульский пряник. Кроме того, на территории мероприятия также можно провести время за настольными играми с детьми или нарисовать аквагрим.

Также горожанам предлагают продегустировать необычные продукты, отметила руководитель фестиваля Анастасия Круглова. Среди ассортимента москвичам предлагается башкирский мед, мурманские креветки и хабаровские снеки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

