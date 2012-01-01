В столице реконструируют порядка 140 медучреждений до конца 2025 года

До 2030 года столичные власти планируют вывести на новый уровень систему оказания медицинской помощи в городе. В том числе завершить модернизацию инфраструктуры, а также продолжить активное внедрение цифровых решений. Подробнее обо всех новшествах и о том, что уже удалось сделать, читайте в материале Москвы 24.



Помощь на высшем уровне

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главная цель в развитии московского здравоохранения – сделать его лучшим в мире и доступным для всех, заявил Сергей Собянин. Для этого, по словам мэра, предстоит решить четыре главные задачи. В частности, завершить работу по усовершенствованию инфраструктуры и непрерывно повышать квалификацию врачей и персонала. Кроме того, продолжить разрабатывать и внедрять инновационные цифровые решения, а также новые московские стандарты медпомощи.

"Решать эти задачи будем, опираясь на прочный фундамент, созданный за последнее десятилетие", – подчеркнул Собянин.





Сергей Собянин мэр Москвы Начиная с 2010 года мы провели уже две волны обновления оборудования городских больниц и поликлиник. Объем высокотехнологичной медицинской помощи в городских больницах превысил 100 тысяч операций ежегодно.

Также была создана городская информационная система ЕМИАС, благодаря которой работа в цифровой среде постепенно сменяет "бумажное" здравоохранение. "Москва – безусловный лидер по внедрению медицинских технологий искусственного интеллекта, включая обработку медицинских изображений и постановку диагнозов", – отметил мэр.

Кроме того, реконструированы более 200 зданий поликлиник, окончено строительство ряда современных стационаров. Но самое главное, по словам Собянина, ожидаемая продолжительность жизни в столице в минувшем году превысила 79 лет против 74,2 в 2010 году.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мэр также рассказал о задачах на ближайшее будущее. До конца 2028 года в Москве планируют создать новый каркас амбулаторной и стационарной медпомощи. Речь идет о комфортных, хорошо оснащенных поликлиниках и больницах. За последние пять лет в городе построили и реконструировали лечебные учреждения, чья общая площадь составляет практически два миллиона квадратных метров. "Еще столько же нужно будет обновить или построить в следующие пять лет", – добавил мэр.

Порядка 140 поликлиник собираются реконструировать по новому московскому стандарту в этом и будущем году. Таким образом, амбулаторный фонд с учетом строительства обновится целиком. "По отзывам москвичей мы знаем, что новый стандарт находит полное одобрение у большинства пациентов. Горожане видят реальные улучшения в работе амбулаторного звена", – сказал Собянин.

Он также напомнил, что именно подразумевает новый московский стандарт поликлиник. Например, речь идет о том, что во всех филиалах должны принимать врачи восьми самых востребованных специальностей. Сюда же относится удобно расположенные кабинеты специалистов. В частности, наиболее посещаемые – на нижних этажах. Кроме того, учреждения должны быть оснащены современным оборудованием и цифровизированы. Вместе с тем новый московский стандарт поликлиник подразумевает искренний сервис, комфорт для врачей и медсестер, а также благоустроенную прилегающую территорию.



Есть чем гордиться

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Что касается стационаров, то основная идея усовершенствования заключается в том, чтобы разместить больницы в современных корпусах, которые оснащены новейшим оборудованием и спроектированы по лучшим стандартам медицинской логистики.

Таким образом, уже построены, например, Московский многопрофильный клинический центр "Коммунарка", лечебно-диагностический комплекс МКНЦ имени Логинова, перинатальный центр ГКБ имени Ворохобова, Инфекционная больница № 1 и другие. В планах – создание новых комплексов. Среди них ГКБ имени Демихова, Многопрофильный детский стационар, ГКБ № 52 и НИИ Скорой помощи имени Склифосовского.





Сергей Собянин мэр Москвы С учетом строительства новых и реконструкции ряда корпусов действующих больниц к 2030 году подавляющее большинство пациентов будут получать стационарную помощь в современных, высокотехнологичных и комфортных больничных корпусах.

В то же время обновляется медицинское оборудование. Например, за последнее пятилетие закупили 50 тысяч единиц современной техники. Столько же планируется поставить к 2028 году.



Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин



В стационарах обновили 100 и создали 160 новых современных операционных, из них 56 – уникальные гибридные, в которых человека могут оперировать несколько бригад, если у пациента разные патологии. Кроме того, развивается роботическая хирургия. Она считается золотым стандартом для многих вмешательств.

За счет этого свыше 80% всех операций в столице специалисты проводят, используя малотравматичные способы. Такой подход позволяет пациентам быстрее возвращаться к привычному образу жизни.

