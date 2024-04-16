Новая детско-взрослая поликлиника на 750 посещений появится в Некрасовке

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новая детско-взрослая поликлиника появится на юго-востоке Москвы в районе Некрасовка. Об этом рассказал руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

По его словам, медицинское здание с травматологическим пунктом и отделением стоматологии, рассчитанное на 750 посещений в смену, откроют у Зенинского шоссе. Глава департамента считает, что учреждение будет востребовано, так как в районе идет активное жилищное строительство.

"Новая поликлиника станет одной из самых крупных – ее площадь составит около 15 тысяч квадратных метров. Для проведения всех необходимых видов обследований в поликлинике установят оборудование последнего поколения", – сообщил Загрутдинов.

В частности, здесь разместят современные аппараты для УЗИ, рентгена, а также оборудование для ЛОР и офтальмологии. Руководитель департамента подчеркнул, что для детского и взрослого отделений сделают отдельные входы. Здесь также появятся отделения детской стоматологии и женской консультации.

Загрутдинов указал, что застройщиком объекта выступает АНО "РСИ". Фасад сооружения облицуют алюминиевыми панелями при помощи системы вентфасада и утеплителя. Внутри медицинского объекта разместят кафе, зоны ожидания для посетителей и комнаты отдыха для врачей.

"Кабинеты врачей разместят таким образом, чтобы снизить возникновение очередей. Наиболее востребованные расположатся на нижних этажах, а менее посещаемые и административные – на верхних", – уточнил он.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказывал, что до конца 2024 года планируется построить еще 14 поликлиник, больничных корпусов и станций скорой помощи. Он добавлял, что в Москве уделяют большое внимание развитию системы здравоохранения.