Новости регионов: мост обрушился в Якутии

В Якутии обрушился мост у села в Алданском районе. Бетонная опора сломалась, вслед за ней треснула плита. По словам очевидцев, никто не пострадал.

Жители сочинского района Мамайки остались без доступа на пляж Санта-Барбара. Санаторий МВД решил закрыть территорию. Местные жители, привыкшие отдыхать недалеко от дома, возмутились. Они обратились в городскую администрацию. Там пообещали написать письмо в ведомство с просьбой допускать местных жителей.

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