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Новости

26 мая, 16:30

Происшествия

Новости регионов: мост обрушился в Якутии

Новости регионов: мост обрушился в Якутии

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В Якутии обрушился мост у села в Алданском районе. Бетонная опора сломалась, вслед за ней треснула плита. По словам очевидцев, никто не пострадал.

Жители сочинского района Мамайки остались без доступа на пляж Санта-Барбара. Санаторий МВД решил закрыть территорию. Местные жители, привыкшие отдыхать недалеко от дома, возмутились. Они обратились в городскую администрацию. Там пообещали написать письмо в ведомство с просьбой допускать местных жителей.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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