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Новости

12 мая, 12:30

Происшествия

Новости мира: более 300 человек погибли из-за наводнений в Афганистане

Новости мира: более 300 человек погибли из-за наводнений в Афганистане

Девять человек пострадали в результате обрушения подъезда дома в Белгороде

Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Белгороде

После удара ВСУ подъезд жилого дома обрушился в Белгороде

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Прокуратура Республики Коми начала проверку по факту обрушения подъезда дома

14 человек эвакуировали из обрушившегося дома в Республике Коми

Уже 315 человек погибли из-за наводнений в Афганистане. Более 1,6 тысячи пострадали. Под воду уходит провинция Баглан на северо-востоке страны. Почти 700 домов разрушены или повреждены. Причина такого бедствия – аномальные дожди и неподготовленность к ним. Людей силами армии эвакуируют и размещают в военных госпиталях.

Тем временем в Варшаве тушат горящий молл в центре города. Пламя охватило здание целиком. Местных жителей просят оставаться дома и закрыть окна. В пожарной службе рассказали, что возгорание сразу в нескольких местах началось глубокой ночью.

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