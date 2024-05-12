Новости мира: более 300 человек погибли из-за наводнений в Афганистане

Уже 315 человек погибли из-за наводнений в Афганистане. Более 1,6 тысячи пострадали. Под воду уходит провинция Баглан на северо-востоке страны. Почти 700 домов разрушены или повреждены. Причина такого бедствия – аномальные дожди и неподготовленность к ним. Людей силами армии эвакуируют и размещают в военных госпиталях.

Тем временем в Варшаве тушат горящий молл в центре города. Пламя охватило здание целиком. Местных жителей просят оставаться дома и закрыть окна. В пожарной службе рассказали, что возгорание сразу в нескольких местах началось глубокой ночью.