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Новости

10 мая, 09:30

Происшествия

Новости мира: 107 человек погибли из-за сильного наводнения на юге Бразилии

Новости мира: 107 человек погибли из-за сильного наводнения на юге Бразилии

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Число погибших от наводнения на юге Бразилии выросло до 107 человек. Больше всего пострадал Риу-Гранди-ду-Сул. Большое количество просмотров в соцсетях собирают видео спасения животных из мест, откуда вода начала отступать.

Между тем Израиль продолжает наступление на сектор Газа. Фиксируются новые ракетные удары по всей его территории. Представители иракского сопротивления заявляют, что нанесли в ответ несколько ударов по объектам ЦАХАЛ.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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