Губернатор Тамбовской области заявил о вводе режима ЧС в сельском хозяйстве

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Режим чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве вводится в Тамбовской области в связи с прошедшими заморозками. Об этом губернатор региона Максим Егоров написал в своем телеграм-канале.

Он указал, что в Тамбовской области в ночь на 3, 4, 5 и 8 мая температура воздуха была от -1 до -5 градусов, что негативно отразилось на растениях. Введение режима ЧС позволит региональным сельскохозяйственным предприятиям получить страховое возмещение из-за потери урожая, объяснил Егоров.

Ранее режим ЧС в сельском хозяйстве из-за непогоды ввел в регионе губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Указ уже подписан.

Артамонов рассказал, что в ночь на 4 мая температура воздуха опустилась до минус 5 градусов, из-за чего погиб урожай. Ситуацию с заморозками он назвал серьезной.