Новости мира: проливные дожди обрушились на восточную Турцию

На восточную Турцию обрушились проливные дожди. В результате в одном из городов местный вещевой рынок превратился в бурный поток. Вода уносила не только мелкие товары, но даже чемоданы, которые пришлось вылавливать самим продавцам.

Берлин накрыло облако ядовитого дыма из-за сильного пожара на одном из заводов оборонного концерна "Диль Груп". Эта компания, в частности, производит системы ПВО, которые поставляются на Украину.

Санитарный самолет Ан-2 упал в воду и перевернулся в Казахстане. По информации Минтранса республики, борт с двумя членами экипажа перевозил врача, фельдшера и пациента с инфарктом.

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