Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 мая, 23:30

Происшествия

Новости мира: проливные дожди обрушились на восточную Турцию

Новости мира: проливные дожди обрушились на восточную Турцию

Новости мира: в Иркутске задержали семью, которая воровала товары из грузовиков

"Безопасный город": москвичам рассказали о фальшивом модельном агентстве

"Безопасный город": загорелось здание в Перове в Москве

Новости мира: Берлин накрыло облако ядовитого дыма

Несколько автомобилей столкнулись на Профсоюзной улице

Новости мира: пожар произошел на металлургическом заводе в Берлине

Новости мира: протестующие в Тбилиси объявили бессрочную акцию неповиновения

Сеть тайников с боеприпасами обнаружили в ДНР

Прокуратура Московской области начала проверку после взрыва в жилом доме в Химках

На восточную Турцию обрушились проливные дожди. В результате в одном из городов местный вещевой рынок превратился в бурный поток. Вода уносила не только мелкие товары, но даже чемоданы, которые пришлось вылавливать самим продавцам.

Берлин накрыло облако ядовитого дыма из-за сильного пожара на одном из заводов оборонного концерна "Диль Груп". Эта компания, в частности, производит системы ПВО, которые поставляются на Украину.

Санитарный самолет Ан-2 упал в воду и перевернулся в Казахстане. По информации Минтранса республики, борт с двумя членами экипажа перевозил врача, фельдшера и пациента с инфарктом.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика