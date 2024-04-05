Тела двух людей обнаружили в квартире дома на северо-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В квартире дома на Карамышевской набережной обнаружили тела мужчины и женщины. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы", – говорится в сообщении.

Работу правоохранительных органов на месте происшествия координирует Хорошевская межрайонная прокуратура. Ведомство также проконтролирует ход и результаты проверки.

Ранее на северо-западе Москвы нашли зарезанную женщину. Ее тело обнаружили в квартире жилого дома. При осмотре следователи выявили на теле погибшей не менее шести ножевых ранений.