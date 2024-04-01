01 апреля, 13:32Происшествия
Тело мужчины с травмами головы нашли в офисе на севере Москвы
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
В офисе на улице 5-й Магистральной обнаружено тело пенсионера с телесными повреждениями в области головы. Об этом сообщили в телеграм-канале прокуратуры Москвы.
Как отмечается, Савеловский межрайонный прокурор Михаил Калгин координирует работу правоохранительных органов на месте происшествия.
"Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие по результатам доследственной проверки процессуальных решений по данному факту", – говорится в сообщении.
Ранее семилетняя девочка погибла под рухнувшим на нее бетонным забором в Подмосковье. Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью ребенка по неосторожности и халатности.