"Безопасный город": суд арестовал виновника аварии на Калужском шоссе в ТиНАО

Суд арестовал виновника смертельной аварии на Калужском шоссе в ТиНАО. Молодой человек признал свою вину и не отрицал тот факт, что сел за руль в нетрезвом состоянии.

При этом обвиняемый просил отправить его под домашний арест, однако в этом ему отказали. Теперь ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

Авария произошла 29 апреля в ТиНАО. Одна из машин выехала на встречную полосу движения и столкнулась с другой. В результате пострадали двое детей, их родители погибли. Как выяснилось позднее, в семье пятеро детей.

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