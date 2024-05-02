02 мая, 21:35Происшествия
"Безопасный город": суд арестовал виновника аварии на Калужском шоссе в ТиНАО
Суд арестовал виновника смертельной аварии на Калужском шоссе в ТиНАО. Молодой человек признал свою вину и не отрицал тот факт, что сел за руль в нетрезвом состоянии.
При этом обвиняемый просил отправить его под домашний арест, однако в этом ему отказали. Теперь ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.
Авария произошла 29 апреля в ТиНАО. Одна из машин выехала на встречную полосу движения и столкнулась с другой. В результате пострадали двое детей, их родители погибли. Как выяснилось позднее, в семье пятеро детей.
Подробнее – в программе "Безопасный город".