03 октября, 23:02Происшествия
Уголовное дело возбудили по факту разбойного нападения на водителя в Марьине
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"
Уголовное дело завели по факту разбойного нападения на водителя в Марьине. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Главного управления МВД РФ по Москве.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ "Разбой". Полицейские проводят комплекс мероприятий, направленный на розыск и задержание подозреваемых", – говорится в публикации.
Ранее неизвестные злоумышленники открыли стрельбу по автомобилю в Марьине. Как отметили в столичной прокуратуре, это произошло на улице Донецкой.
Стрелявшие скрылись с места происшествия с сумкой, где лежали деньги. Позже транспортное средство злоумышленников нашли в Батайском проезде.
Во время стрельбы пострадал водитель Mercedes. Его отвезли в больницу.
Личности устроивших стрельбу в настоящее время устанавливаются.
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