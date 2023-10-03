Уголовное дело возбудили по факту разбойного нападения на водителя в Марьине

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Уголовное дело завели по факту разбойного нападения на водителя в Марьине. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Главного управления МВД РФ по Москве.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ "Разбой". Полицейские проводят комплекс мероприятий, направленный на розыск и задержание подозреваемых", – говорится в публикации.

Ранее неизвестные злоумышленники открыли стрельбу по автомобилю в Марьине. Как отметили в столичной прокуратуре, это произошло на улице Донецкой.

Стрелявшие скрылись с места происшествия с сумкой, где лежали деньги. Позже транспортное средство злоумышленников нашли в Батайском проезде.

Во время стрельбы пострадал водитель Mercedes. Его отвезли в больницу.

Личности устроивших стрельбу в настоящее время устанавливаются.



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