СКР возбудил дело после избиения детей в детсаду Подмосковья

Фото: телеграм-канал SHOT

Следователи возбудили уголовное дело после избиения малолетних детей в детском саду в подмосковном Щелкове. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР в своем телеграм-канале.

В СК подчеркнули, что в социальных медиа появилась информация о том, что во время одной из прогулок воспитатель детсада ударила одного из воспитанников. В другой день она якобы грубо оттащила за руку малолетнюю девочку.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").

Кроме того, данной ситуацией заинтересовалась уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Как заявила омбудсмен в беседе с ТАСС, она будет настаивать на отстранении педагога.

"Подготовили обращение в прокуратуру с просьбой провести проверку. <...> Если человек не может сдерживать свой гнев, он не должен работать с детьми", – указала она.

По ее словам, таким людям доверяют детей, чтобы малыши были в безопасности и в благожелательной атмосфере. Поэтому рукоприкладство недопустимо, заключила она.

Ранее в петербургском управлении СКР рассказывали, что местный житель, державший 12-летнюю дочь на цепи в коммунальной квартире, стал фигурантом уголовного дела об истязании. Уточнялось, что мужчина систематически избивал ребенка с 2023 года, а также не давал ей принимать пищу.

