Очевидцы рассказали детали наезда сотрудницы УК на женщину в Щелкове

Сотрудница управляющей компании "Паритет" переехала на автомобиле женщину в подмосковном Щелкове. Девушку, которая была за рулем, задержали: она уверяет, что в случившемся виновата сама пострадавшая. Подробности – в материале Москвы 24.

Попыталась скрыться?

Инцидент с сотрудницей управляющей компании "Паритет" произошел на улице Космодемьянской в микрорайоне Заречном (Щелково) 17 октября около 15:30. Девушка 1998 года рождения пыталась убежать от жильцов, которые пришли пожаловаться на работу организации. Сдавая задним ходом на арендованной Audi, она сбила женщину, которая хотела ее остановить. Когда та упала на землю, сотрудница УК проехала прямо по ее ногам.

Пострадавшую доставили в Щелковскую городскую больницу. Заведующий травматологическим отделением лечебного учреждения Роман Ананьев рассказал телеканалу Москва 24, что жизни пациентки ничего не угрожает.





Роман Ананьев заведующий травматологическим отделением Щелковской городской больницы Она была госпитализирована в реанимацию, проведены все необходимые мероприятия. В настоящее время ее состояние удовлетворительное, жизни ничего не угрожает. Никаких грубых повреждений у нее нет, по нашей отрасли она чувствует себя прекрасно.

Девушку, которая была за рулем машины, задержали. Против нее возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В свою очередь, каршеринговая компания, владеющая Audi, заявила "Подъему", что пожизненно заблокирует водителя.

Кроме того, 18 октября в офисе управляющей компании прошли обыски, во время которых изъяли технику и допросили сотрудников. Следственный комитет возбудил против УК уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным ведомства, организация не подготовила дома к отопительному сезону, из-за чего в квартирах были холодные батареи. Кроме того, в многоэтажках затопило подвалы.

"Сказала, что ей девушку под колеса подбросили"

Полицейские задержали сотрудницу УК в Щелкове, переехавшую на машине женщину

Еще до задержания сотрудница управляющей компании в беседе с телеканалом Москва 24 полностью отрицала свою вину. По ее мнению, в случившемся виновата пострадавшая. Вопросы, зачем она переехала человека и стыдно ли ей за это, девушка проигнорировала.





водитель, которая переехала женщину в Щелкове Не сбивала я ее – она уцепилась мне за фару, она сама бросилась мне под колеса. Я не превышала скоростной режим.

В свою очередь, попавшая под машину Наталья в беседе с РЕН ТВ рассказала, что местные воюют с "Паритетом" не первый год. 17 октября они собрались вместе и пошли в офис попытаться решить накопившиеся проблемы. В какой-то момент жители увидели ту самую сотрудницу, которая побежала к автомобилю.





Наталья пострадавшая в инциденте с наездом автомобиля в Щелокове Нам толпа крикнула: "Держите ее! Она сейчас уедет". Мы все побежали к ее машине. Недолго думая, она повернулась (на автомобиле. – Прим. ред.), сбила меня и проехала по мне. У нее были какие-то важные документы, она собиралась с ними скрыться, а мы перегородили ей дорогу.

"Я уже на протяжении пяти лет с ними воюю, хожу, у меня заявки каждый день, я оставляю заявки... У меня дыра в стене", – сказала она.

Один из очевидцев случившегося, Алексей, добавил, что после инцидента водитель даже не подошла к Наталье.

"Она сказала, что ей эту девушку под колеса подбросили. Из УК никого там не было – они разбежались, позакрывались по кабинетам, кинулись документы выносить из здания, в итоге оставили здание полностью открытым, забрали все, что нужно было, и сбежали. Очевидцы вызвали "скорую", полицию, вынесли из дома пледы свои, укрыли ее на дороге, пока она там лежала", – сказал он в разговоре с "Газета.ру".

В управляющей компании "Паритет" не смогли сразу внятно объяснить, связана ли с ними водитель Audi. 17 октября глава организации Рамазан Алидибиров в беседе с RT заявил, что девушка у них не трудоустроена.



Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

"Она у нас не работает и никогда не работала. Люди пришли в УК высказать претензии по поводу отсутствия тепла, признаю, вопросы действительно есть. Жители приняли находившуюся в здании УК девушку за нашу сотрудницу", – сказал он.

По его словам, в ДТП виноваты и водитель, и пострадавшая.

"Вы не знаете, как повели бы себя, если бы вам стучали по окнам машины несколько человек. К тому же, по моим данным, водитель машины в своих показаниях полиции сообщила, что одна из жительниц ударила ее по лицу. Возможно, она запаниковала, пыталась убежать от толпы, и поэтому наехала на человека", – отметил глава "Паритета".

Однако уже 18 октября в компании заявили журналистам, что девушка накануне находилась там первый день. По словам кризисного управляющего УК Надежды Кочуковой, ее решили нанять для поиска персонала.

"... Это индивидуальный предприниматель на подбор персонала, и (было принято решение) посадить в своем офисе, потому что сотрудников не хватает. Она вчера первый день вышла на работу, даже договор не успела заключить, на нее набросились люди, спровоцировали ее, она побежала, (они) начали стучать по машине. Я понимаю, что, слава богу, страшного ничего не произошло, и пострадавшая девочка жива. У нее нет переломов, у нее только ушибы, удовлетворительное состояние: мы интересовались ее здоровьем", – рассказала она телеканалу Москва 24.

В УК подчеркнули, что готовы оказать пострадавшей помощь и оплатить ей лечение.