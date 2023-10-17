Сотрудница УК переехала на автомобиле женщину в Щелкове

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Сотрудница управляющей компании, пытаясь скрыться от недовольных жильцов, совершила наезд на девушку в Щелкове. О происшествии рассказали представители оперативных служб.

"Инцидент произошел в микрорайоне Заречном. По предварительным данным, сотрудница управляющей компании, пытаясь скрыться от недовольных жильцов в ходе встречи, сбила и переехала на автомобиле Audi девушку, которая препятствовала ей", – передает ТАСС сообщение оперативных служб.

Там также сообщили, что у пострадавшей медики диагностировали переломы ног, сейчас она находится в больнице.

В свою очередь, в телеграм-канале прокуратуры Московской области уточняется, что инцидент произошел примерно в 15:30 во вторник, 17 октября. По информации надзорного ведомства, за рулем автомобиля находилась девушка 1998 года рождения.

Она совершила наезд на человека, выезжая с дворовой территории со стороны улицы Космодемьянской.

В прокуратуре подтвердили, что пострадавшая доставлена в медучреждение с травмами различной степени.

Ведомство намерено проконтролировать ход расследования данного инцидента.

Ранее на внешней стороне 99-го километра МКАД автомобиль въехал в стоящую на дороге машину и пешехода, который находился около нее. В связи с аварией движение в этом районе было затруднено.

До этого машина врезалась в остановку общественного транспорта в Барнауле в Алтайском крае. По предварительной информации, пострадали шесть человек.



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