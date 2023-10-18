Полицейские задержали сотрудницу УК в Щелкове, переехавшую на машине девушку

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Сотрудники полиции задержали женщину, которая сбила и переехала на машине местную жительницу в подмосковном Щелкове, сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека". Задержанной грозит до 10 лет лишения свободы.

Инцидент произошел в микрорайоне Заречном в Щелкове накануне. По некоторым данным, местные жители пришли в Управляющую компанию с жалобами на отопление. Однако сотрудница, о которой идет речь, не стала с ними разговаривать и, сев в машину, сдала назад и наехала на девушку. Медики диагностировали у пострадавшей переломы ног. В настоящее время она находится в больнице.

В отношении сотрудницы УК возбудили уголовное дело. Следователи также завели дело и против управляющей компании, которая якобы не смогла надлежащим образом оказать услуги по теплоснабжению домов и содержанию в исправном состоянии инженерных сетей.

По словам сотрудницы УК, которая сбила женщину в Щелкове, пострадавшая сама бросилась под колеса. Также она заявила, что не превышала скоростной режим. Однако женщина не ответила на вопросы журналиста, зачем она переехала человека, видела ли она пострадавшую и стыдно ли ей за этот инцидент.

"Московский патруль": сотрудница УК дважды переехала женщину на машине