Сотрудница УК заявила, что женщина сама бросилась ей под колеса в Щелкове

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Сотрудница управляющей компании, которая сбила женщину в Щелкове, заявила, что пострадавшая сама бросилась под колеса.

"Не сбивала я ее, она уцепилась мне за фару, она сама бросилась мне под колеса. Я не превышала скоростной режим", – рассказала женщина Москве 24.

На вопросы журналиста, зачем она проехала по человеку, видела ли она пострадавшую и стыдно ли ей за случившееся, сотрудница УК не ответила.

Происшествие случилось в микрорайоне Заречном в Щелкове накануне. По некоторым данными, местные жители пришли в УК с жалобами на отопление. Однако сотрудница, о которой идет речь, не стала с ними разговаривать и, сев в машину, сдала назад и наехала на девушку. Медики диагностировали у пострадавшей переломы ног. В настоящее время она находится в больнице.

В отношении сотрудницы УК возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. Следователи также завели дело и против управляющей компании, которая якобы не смогла надлежащим образом оказать услуги по теплоснабжению домов и содержанию в исправном состоянии инженерных сетей.

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