Дело об умышленном причинении вреда возбудили после наезда на женщину в Щелкове

Фото: телеграм-канал Readovka

В отношении сотрудницы управляющей компании "Паритет", которая наехала на автомобиле на женщину в Щелкове, возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковной прокуратуры.

Инцидент произошел на Космодемьянской улице около одного из домов. Сотрудница УК, пытаясь скрыться от недовольных жильцов, совершила наезд на женщину 1984 года рождения.

"В отношении водителя, совершившего наезд на женщину, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью")", – говорится в сообщении.

В свою очередь, очевидец произошедшего Алексей рассказал "Газете.ру", что после наезда сотрудница УК заявила, что пострадавшую ей подбросили.

"Все началось с недовольства жителей работы управляющей компании, когда приехали снимать ролик, сотрудники управляющей компании начали разбегаться как крысы с тонущего корабля и пытались вынести документы. Сотрудница УК села в машину и в попытках убежать переехала девушку, после инцидента она даже не подходила к ней", – рассказал он.

По его словам, сотрудники компании, убегая из здания, вынесли с собой все документы, после чего оставили его открытым. Помощь пострадавшей оказали очевидцы, которые вынесли пледы и укрыли ее до приезда экстренных служб.

СМИ ранее сообщали, что местные жители пришли в УК с жалобами на отопление. Однако сотрудница, о которой идет речь, не стала с ними разговаривать, и, сев в Audi A3, сдала назад и наехала на пострадавшую. После этого она совершила наезд еще раз.

По данным Минздрава Подмосковья, состояние пострадавшей оценивается как среднее тяжелое. Она находится в больнице с телесными травмами.

До этого владельца бара в Перми застрелили рядом с его заведением. Мужчина 1963 года рождения скончался на месте. Расследование уголовного дела находилось на контроле главы СУ СК РФ по Пермскому краю.



ДТП произошло на Южнобутовской улице в Москве