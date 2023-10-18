Дело возбуждено против УК, сотрудница которой сбила девушку в Щелкове

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Подмосковные следователи возбудили уголовное дело в отношении управляющей компании в Щелкове, сотрудница которой сбила машиной девушку, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по Московской области.

Дело расследуется по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По данным следствия, должностные лица УК, нарушив нормы действующего законодательства, не оказали надлежащим образом услуги по теплоснабжению обслуживаемых домов в Щелкове, а также по содержанию в исправном и надлежащем состоянии инженерных сетей к началу отопительного периода с поэтапным пуском тепла на объекты жилого фонда.

Это привело к отсутствию в домах отопления, поскольку общедомовые трубы находятся в состоянии, не готовом для работы, а также к затоплению подвалов.

Накануне сотрудница управляющей компании "Паритет", пытаясь скрыться от недовольных жильцов дома во время встречи с ними, сбила и переехала на автомобиле девушку, которая мешала ей уехать. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".

Инцидент произошел на Космодемьянской улице. Местные жители пришли в УК с жалобами на отопление. Однако сотрудница, о которой идет речь, не стала с ними разговаривать и, сев в Audi A3, сдала назад и наехала на пострадавшую. После этого она совершила наезд еще раз.

По данным Минздрава Подмосковья, состояние пострадавшей оценивается как среднее тяжелое. Она находится в больнице с переломами ног.

ДТП произошло на Южнобутовской улице в Москве