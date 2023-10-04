Женщина погибла при ДТП на северо-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль Hyundai сбил женщину на северо-востоке Москвы, она погибла. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

ДТП произошло 3 октября в 00:51 на Северо-Восточной хорде, напротив дома 1 по улице Аллея Первой Маевки.

"Предварительно установлено, что 64-летняя женщина-пассажир вышла из автомобиля Mercedes, который ранее остановился во второй полосе из-за пробитого колеса, на крайнюю левую полосу и сигнализировала другим водителям об опасности", – говорится в сообщении.

Водитель наехал на нее, в результате женщину госпитализировали. Позже стало известно, что она скончалась в больнице.

Сутками ранее ДТП произошло в ТиНАО, один человек погиб и один получил травмы. В районе СНТ "Пыхчево" случилось столкновение двух транспортных средств с последующим наездом на бетонное ограждение. 38-летняя женщина за рулем квадроцикла Stels ехала из СНТ в сторону деревни Власьево.

Три автомобиля столкнулись на юге Москвы