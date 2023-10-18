Состояние женщины, которую в Щелкове переехала иномарка, улучшилось

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Состояние женщины, пострадавшей в результате наезда автомобиля сотрудницы управляющей компании в Щелкове, улучшилось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Московской области.

"Состояние женщины, пострадавшей в результате происшествия в Щелкове, в настоящий момент оценивается как удовлетворительное", – заявили в ведомстве.

По данным министерства, пострадавшая в настоящее время находится под наблюдением медиков.

Также о состоянии пострадавшей в ДТП рассказал ее муж, сообщает телеканал "360". По его словам, женщина стала себя лучше чувствовать на второй день после случившегося.

"Лучше чем… Нормально. Пока непонятно, еще не все анализы пройдены. Ей сказали, что нужно отдыхать", – отметил мужчина.

Происшествие случилось в микрорайоне Заречном в Щелкове накануне. По некоторым данными, местные жители пришли в УК с жалобами на отопление. Однако сотрудница, о которой идет речь, не стала с ними разговаривать и, сев в машину, сдала назад и наехала на девушку. Медики диагностировали у пострадавшей переломы ног. В настоящее время она находится в больнице.

В отношении сотрудницы УК возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. Следователи также завели дело и против управляющей компании, которая якобы не смогла надлежащим образом оказать услуги по теплоснабжению домов и содержанию в исправном состоянии инженерных сетей.

По словам сотрудницы УК, которая сбила женщину в Щелкове, пострадавшая сама бросилась под колеса. Также она заявила, что не превышала скоростной режим. Однако женщина не ответила на вопросы журналиста, зачем она переехала человека, видела ли она пострадавшую и стыдно ли ей за этот инцидент.

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