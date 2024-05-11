В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

В Белгороде и Белгородском районе ввели режим ракетной опасности. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Однако спустя 10 минут сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе был отменен, о чем также оповестил местных жителей глава региона.

Информация о запуске сирены ракетной опасности поступила в 08:41 (по московскому времени).

Ранее в Минобороны РФ заявили, что силы ПВО РФ за последние сутки ликвидировали 21 снаряд РЗСО RM-70 Vampire и 9 БПЛА над Белгородской областью, а также 7 дронов над Курской и Волгоградской областями.

