Всех жильцов частично обрушившегося дома эвакуировали в Печоре

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Спасатели эвакуировали всех жильцов аварийного дома в Печоре, где произошло частичное обрушение подъезда. Об этом заявила пресс-служба главы региона.

По информации пресс-службы, для эвакуированных подготовили два пункта временного размещения (школа-интернат и детский дом), рассчитанной на 80 человек.

"Сейчас проводится опрос людей, кто временно разместится у родственников или готов заселиться в ПВР", – заявили в правительстве республики.

Как сказано в сообщении, сведения о пострадавших выясняются. На месте задействованы оперативные и экстренные службы, которые занимаются установлением причин произошедшего.

В ГУ МЧС по региону сообщили, что сейчас организован разбор завалов.

Кирпичный пятиэтажный дом частично обрушился в городе Печора в Коми днем 11 мая. По предварительным данным, никто в результате происшествия не пострадал. Глава Коми Владимир Уйба сообщил, что уже вылетел в Печору. Он уточнил, что обрушившийся подъезд дома является аварийным. При этом, по его словам, само здание имеет статус бывшего общежития.

