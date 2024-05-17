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17 мая, 10:30

Происшествия

Новости мира: четыре человека погибли в американском Хьюстоне из-за урагана

Новости мира: четыре человека погибли в американском Хьюстоне из-за урагана

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По меньшей мере четыре человека погибли в Хьюстоне, после того как ураганные ветры и дожди обрушились на американский штат Техас. Сильный шторм выбил окна небоскреба, частично разрушил ночной клуб и сорвал кровлю со здания в центре города. Некоторые районы штата подтоплены.

Между тем в зоопарке в китайском Сиане пеликан едва не съел утенка. Сотруднице зоопарка удалось спасти малыша. Ей пришлось вытаскивать утенка из клюва птицы.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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