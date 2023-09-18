В Москве выявили схему, по которой за рубеж незаконно вывели более 1 млн евро

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В Москве сотрудники полиции смогли пресечь незаконную деятельность группы граждан, направленную на вывод средств за границу. Им удалось вывести более 1 миллиона евро. Об этом сообщается в телеграм-канале "МВД Медиа".

"Сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно с представителями Шереметьевской таможни пресекли деятельность организованной группы, участники которой обвиняются в незаконном выводе денежных средств за границу", – заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Предварительно установлено, что группа людей предоставляла в одну из коммерческих кредитных организаций ненастоящие документы, связанные с исполнением внешнеэкономического контракта на поставку товаров народного потребления. Фигуранты, по словам Волк, отправляли деньги на счет нерезидента РФ.

Она подчеркнула, что в результате этого злоумышленникам удалось вывести более одного миллиона евро за границу.

"Оперативниками совместно с коллегами из ФТС России проведено 13 обысков, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение", – указано в сообщении.

Отмечается, что следователем ГСУ ГУ МВД РФ по Москве было возбуждено уголовное дело по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов". Двум фигурантам были предъявлены обвинения, им избрали меру в виде запрета определенных действий.

Официальный представитель МВД РФ добавила, что следственные действия в рамках данного дела, а также оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех фактов противоправной деятельности и поиски других участников незаконной схемы, продолжаются.

Ранее сотрудники ФСБ РФ совместно с полицейскими задержали восемь подозреваемых в незаконной банковской деятельности в Ростове-на-Дону. В результате махинаций злоумышленники получили 1,3 миллиарда рублей с 2007 года.

В рамках дела удалось выявить 38 ненастоящих компаний, через которые проводились фиктивные операции. Злоумышленники множество раз осуществляли переводы на различные счета, чтобы сымитировать движение средств. Против задержанных возбудили уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.



В Москве перекрыли канал вывода денег за рубеж