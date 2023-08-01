Восемь нелегальных банкиров задержали в Ростове-на-Дону

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Сотрудники полиции совместно с ФСБ задержали восемь подозреваемых в незаконной банковской деятельности в Ростове-на-Дону. В результате махинаций злоумышленники получили 1,3 миллиарда рублей с 2007 года. О происшествии рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, слова которой приводит ТАСС.

Нелегальных банкиров удалось поймать силами УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области и регионального управления ФСБ. В рамках расследования выяснилось, что с 2007 года аферисты обналичивали различным организациям денежные средства и помогали им избегать налоговых обязательств.

Было выявлено 38 подставных компаний, через которые проводились фиктивные операции. Злоумышленники множество раз осуществляли переводы на различные счета, чтобы сымитировать движение средств.

"За совершение переводов и обналичивание денег теневые банкиры брали с клиентов вознаграждение в виде процента от поступивших средств. Таким образом им удалось заработать свыше 1,3 миллиарда рублей", – резюмировала Волк.

Следователи провели обыски. У нелегальных банкиров изъяли банковские и бухгалтерские документы, выписки по счету, компакт-диски с финансовой информацией и другие материалы, которые могут послужить доказательством их махинаций.

Против задержанных возбудили уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Четверо фигурантов отправлены под домашний арест, другим злоумышленникам назначили запрет на определенные действия.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО президента банка "Югра" Алексея Нефедова в связи с его воспрепятствованием производству по делу о растрате более 23 миллиардов рублей топ-менеджментом находящегося на стадии банкротства кредитного учреждения.

Уточняется, что ранее Нефедову была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Теперь же он заключен под стражу до 30 сентября.



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