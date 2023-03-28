В банках BNP Paribas и Societe Generale прошли обыски по подозрению в уклонении от налогов

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В офисах банков BNP Paribas, Societe Generale, HSBC и в других финансовых институтах проходят обыски. Правоохранительные органы Германии и Франции подозревают организации в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает газета Handelsblatt.

В издании отметили, что около 200 сотрудников полиции провели рейд в парижском районе Ла-Дефанс. Удалось выяснить, что обыски были организованы в одном из крупнейших банков Франции Natixis и в банке Exane.

Как пишет газета, причиной для обысков стало подозрение организаций в введении незаконного бизнеса.

Ранее сообщалось, что основателей российского интернет-издания "Батенька, да вы трансформер" подозревают в уклонении от уплаты налогов.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку деятельности издательского дома "Мамихлапинатана". Он был ликвидирован еще в феврале 2023 года, у компании была задолженность по налогам и страховым взносам, которая превысила сумму в 11 миллионов рублей.



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