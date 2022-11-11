Задержаны члены ОПГ, подозреваемые в краже 60 млн рублей со счетов умерших людей

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании подозреваемых в краже денег со счетов умерших людей, передает сайт "МВД МЕДИА".

"Сотрудники Московского уголовного розыска совместно с полицейскими Северо-Восточного административного округа столицы и коллегами из ФСБ России пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в хищении денежных средств с банковских счетов умерших граждан", – заявила представитель ведомства.

По словам Волк, злоумышленники снимали средства со счетов умерших через личные кабинеты банков, затем распределяли похищенное между собой.

Суммарно девять подозреваемых были задержаны на территории Московской области, Краснодарского края и Республики Крым. В их числе – предполагаемый организатор преступной схемы. Правоохранители изъяли у них базу данных с реквизитами банковских счетов умерших, мобильные телефоны, ноутбуки, сим- и банковские карты.

В отношении семерых участников группы возбуждены 10 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ ("Кража"). Задержанные в настоящее время находятся под стражей. Еще два соучастника являются подозреваемыми в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 183 УК РФ ("Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну").

Ранее сообщалось, что в Москве задержан подозреваемый в краже телефона, утерянного другим пассажиром на станции метро "Новогиреево". Им оказался 38-летний приезжий, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

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