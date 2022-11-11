Установлена личность матери, оставившей ребенка на остановке на Ленинском проспекте

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Прокуратура Москвы сообщила, что предварительно установлена личность женщины, которая оставила ребенка на остановке общественного транспорта на Ленинском проспекте. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"В настоящее время установлена предполагаемая мать мальчика – жительница Москвы 1977 года рождения", – заявили в прокуратуре.

По информации правоохранительных органов, женщина оставила мальчика в возрасте примерно 8–9 лет на остановке, это произошло приблизительно в 05:56 утра. На ребенка обратили внимание прохожие, а сам он не смог сообщить о себе какую-либо информацию.

В настоящее время несовершеннолетний госпитализирован. У него не выявлено телесных повреждений.

В связи с данным инцидентом проводится прокурорская проверка. Правоохранительные органы оценят исполнение требований федерального законодательства о несовершеннолетних.

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