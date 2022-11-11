Бастрыкин поручил доложить об обнаружении мальчика без сопровождения взрослых в Москве

Фото: прокуратура города Москвы

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил начальнику столичного главка СК Андрею Стрижову представить доклад об обстоятельствах обнаружения малолетнего мальчика без сопровождения взрослых на автобусной остановке на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале СК.

В ведомстве отметили, что мальчик лет 8–9 привлек внимание прохожих, поскольку находился на улице один и выглядел напуганным. Они обратились в правоохранительные органы и вызвали скорую помощь.

"Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Андрею Стрижову установить все обстоятельства произошедшего и предоставить оперативный доклад", – говорится в сообщении.

Ребенка нашли около остановки общественного транспорта на Ленинском проспекте в четверг, 10 ноября. Мальчик вел себя растерянно и не смог рассказать что-либо о себе. Его доставили в медучреждение.

Проверку по данному факту организовала Гагаринская межрайонная прокуратура. Ведомство оценит исполнение родителями своих обязанностей в соответствии с законодательством в области защиты детей.

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