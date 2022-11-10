Прокуратура проведет проверку после обнаружения ребенка без взрослых на юго-западе Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Гагаринская межрайонная прокуратура сообщила о проведении проверки в связи с обнаружением ребенка без взрослых на юго-западе Москвы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Гагаринская межрайонная прокуратура проводит проверку <...>, в ходе которой будет дана оценка действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей", – рассказали в ведомстве.

В прокуратуре подчеркнули, что оцениваться будет соответствие федеральному законодательству в области защиты детей.

По информации правоохранителей, ребенка нашли около остановки общественного транспорта на Ленинском проспекте в четверг, 10 ноября. Мальчик вел себя растерянно и не смог рассказать что-либо о себе очевидцам инцидента.

В настоящий момент ребенок доставлен в медучреждение.

Ранее консультант по детско-родительским отношениям Кристина Корниенко рассказала, сколько времени необходимо ежедневно уделять ребенку.

По мнению специалиста, минимум 15 минут в день стоит тратить на полноценное общение детей и родителей, не отвлекаясь на другие дела или развлечения.

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