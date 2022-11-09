Эксперт рассказала, сколько времени нужно ежедневно уделять ребенку

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Детям следует ежедневно уделять не менее 15 минут качественного времени, когда ребенок и родитель полноценно общаются и вместе проводят время, заявила консультант по детско-родительским отношениям Кристина Корниенко. Об этом сообщает News.ru.

Она отметила, что дети дошкольного возраста, как правило, большую часть времени проводят с матерью. В такой ситуации многие отцы следуют распространенному совету о 15-минутном минимуме общения с ребенком, однако не все задумываются о том, является ли это время качественным.

"Под качественным временем стоит понимать время, когда ребенок и родитель полноценно вовлечены в совместную деятельность. Минимальное количество качественного времени, необходимое ребенку ежедневно, – 15 минут от каждого родителя", – пояснила Корниенко.

По ее словам, с детьми лучше проводить времени чуть меньше, но регулярно, чтобы не стать "родителем выходного дня". Корниенко отметила, что нерегулярно общающиеся с ребенком родители утрачивают свой авторитет. Эксперт посоветовала рассчитывать необходимое ребенку время по пропорции 25% от его общего количества на каждого малыша.

"Количество часов в неделе – 168, количество часов на сон – 56, количество рабочих часов – 40, количество оставшегося времени – 72. 25% от этого времени – 18 (2,5 часа в день). Разумеется, в это время входит весь уход за ребенком: кормление, готовка, подстригание ногтей, базовая уборка, игра", – заключила она.

Ранее психолог Юлия Ватутина рассказала, что при ссорах родителям нужно соблюдать некоторые правила, чтобы не травмировать ребенка. Эксперт поведала, что зачастую дети считают себя виновными в ссорах взрослых.

Из-за этого у ребенка может появиться токсичное чувство вины, а в будущем им будет сложнее добиваться желаемого из-за синдрома самозванца.

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