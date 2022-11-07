Мать сбитого новосибирским депутатом ребенка рассказала о состоянии сына

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Шестилетний мальчик, которого сбил на автомобиле депутат Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов, все время находится в лежачем положении. Об этом рассказала мать ребенка Светлана, сообщает "Лента.ру".

"Мы в палате вдвоем. Назначили дополнительные процедуры, массаж. Ребенок в состоянии лежа постоянно, ходить нельзя, только до туалета", – отметила женщина.

В свою очередь, в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия" ТАСС уточнили, что Мамонтов лишится мандата до 20 ноября.

"До 20 ноября с него снимут мандат и исключат из депутатского объединения "Единой России" в райсовете Татарского района. Решение будет принято на местном уровне на ближайшей сессии", – говорится в сообщении.

В больнице мальчика навестила руководитель регионального исполкома партии Юлия Швец. Она рассказала, что ребенок общительный и уже приступил к подготовке к школе.

Она также отметила, что в больнице мальчик ни в чем не нуждается.

"Помощь может потребоваться после выписки. Богдан должен без ущерба для здоровья доехать до Татарска, в комфортных условиях. И мы готовы организовать для этого транспорт", – добавила Швец.

Инцидент произошел 30 октября. В Сеть попало видео, на котором мужчина сбил ребенка на автомобиле, затем осмотрел пострадавшего и покинул место происшествия.

После огласки инцидента в ЕР заявили, что Мамонтов будет исключен из партии.

Позже делом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его поручению ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.



Бастрыкин поручил доложить о расследовании ДТП с ребенком в Новосибирской области

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