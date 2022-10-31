Глава СК РФ заинтересовался ДТП, в котором сибирский депутат сбил ребенка и уехал

Фото: телеграм-канал SHOT

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании ДТП в Новосибирской области, в результате которого депутат сбил ребенка и покинул место происшествия. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"По поручению председателя СК России ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел около 14:00 по московскому времени в воскресенье, 30 октября. В Сеть попало видео, на котором видно, как мужчина сбивает ребенка, затем осматривает его и покидает место. Спустя некоторое время водитель сам явился в отделение полиции.

Позже выяснилось, что за рублем иномарки находится депутат регионального отделения партии "Единая Россия" 67-летний Сергей Мамонтов. В связи с данными обстоятельствами сообщалось, что Мамонтова исключат из партии.

Сбивший ребенка признал свою вину. Мужчину арестовали на 11 суток. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ.



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