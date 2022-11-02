Мать сбитого депутатом ребенка рассказала о состоянии сына

Фото: телеграм-канал SHOT

Мать ребенка, которого в Татарске Новосибирской области сбил депутат регионального отделения партии "Единая Россия" Сергей Мамонтов, рассказала о состоянии мальчика.

По словам женщины, есть ли улучшения в состоянии здоровья ее сына, пока непонятно.

"Когда обезболивают, ему лучше", – цитирует мать ребенка "Лента.ру".

Женщина также сообщила, что с ней связалась жена депутата Мамонтова. Подробности разговора она не стала раскрывать.

После происшествия депутата арестовали на 11 суток по административному делу. Мужчина признал вину в содеянном.

Однако президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил, что статья, по которой арестовали Мамонтова, легкая, и кажется попыткой "обелить" его.

По словам юриста, действия депутата можно рассматривать по части 2 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". По ней депутату грозит от 3 до 7 лет лишения свободы, а если состояние ребенка ухудшится, то и 5–12 лет.

Глава регионального исполкома "Единой России" Юлия Швец заявила, что Мамонтов будет исключен из партии. Она обратила внимание, что того, кто задавил ребенка и оставил на дороге, сложно назвать человеком.



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