Сбитого депутатом в Татарске мальчика отправят на лечение в Новосибирск

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Мальчика 2016 года рождения, которого сбил на автомобиле в Татарске депутат регионального отделения партии "Единая Россия" 67-летний Сергей Мамонтов, доставят в Новосибирск для дальнейшего лечения. Об этом сообщил глава областного Минздрава Константин Хальзов.

Специалист уточнил, что ребенку была оказана необходимая медицинская помощь. Он находился в отделении реанимации.

"По стабилизации состояния сегодня пациент будет переведен в Областную клиническую больницу службой санитарной авиации, вертолетом Ми-8", – цитирует Хальзова РИА Новости.

Инцидент произошел 30 октября около 18:00 по местному времени. В Сеть попало видео, на котором мужчина сбил ребенка на автомобиле, затем осмотрел пострадавшего и покинул место происшествия.

После огласки инцидента в ЕР заявили, что Мамонтов будет исключен из партии. Глава регионального исполкома партии Юлия Швец заявила, что поступок депутата не вызывает ничего, кроме недоумения и отвращения.

Позже делом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его поручению ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.



Бастрыкин поручил доложить о расследовании ДТП с ребенком в Новосибирской области

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